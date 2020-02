Vittoriosa in tutte le categorie in cui ha partecipato, la Casa di Noale sogna il successo anche nella Top Class, presentando la nuova RS-GP, rivoluzionaria rispetto alle versioni viste nel passato.

di Mirko Colombi - 01/02/2020 18:42 | aggiornato 01/02/2020 18:45

Sarà l'anno buono? Lo sperano e lo vogliono in tanti, soprattutto a Noale. L'Aprilia cerca il primo successo in MotoGP, unica Classe in cui la Casa veneta abbia partecipato senza vincere nemmeno una singola gara. Se parliamo di 125, 250 e SBK, contiamo titoli mondiali ottenuti a raffica, nessuno (per ora) in Top Class. Nel 2020 l'obiettivo dichiarato è di risultare competitivi e, tradotto in soldoni, il gradino più alto del podio.

La nuova RS-GP è stata portata a Sepang. Come potete vedere nella foto di copertina, la quattro cilindri - con propulsore a V di 90 gradi - ha linee che non c'entrano niente con la versione precedente. Lo staff italiano, capitanato dall'ingegner Albesiano e da Massimo Rivola ha prodotto un vero e proprio mostro di grinta e tecnologia. Alcune parte somigliano a dettagli già visti in Formula 1.

Sarà pure competitiva? Presto per dirlo. Innanzitutto, dovranno essere effettuati i test in Malesia. Bradley Smith è pronto, a dargli una mano Lorenzo Savadori, rimasto senza una sella nelle derivate di serie. Dopo il primo shakedown, Aleix Espargarò cercherà il limite, fornendo poi a tecnici i feedback necessari allo sviluppo. La concorrenza è talmente spietata e bisognerà arrivare pronti a Losail, primo appuntamento della MotoGP 2020.

Aprilia Official La RS-GP, l'arma totale Aprilia nel mondiale MotoGP

MotoGP nuova per Aprilia, aspettando Iannone?

Ali riviste - ora più filanti e larghe, cupolino più alto, carenatura ridotta all'osso, con forcellone inedito e codone ridisegnato. Aggiungiamo un parafango aerodinamico, come aerodinamica è la paratia dell'impianto frenante autoventilante, nel quale sono nascosti i dischi. L'impianto di scarico è sdoppiato, con due uscite, una larga ed una stretta. Un forcellone corto rispetto al passato ed un serbatoio compatto tagliano i legami con la versione 2019 della RS-GP.

Piace ai tifosi, graditissima anche dai piloti. Quali? Aleix Espargarò, prima guida (considerando l'anzianità maturata nel team) Aprilia. L'altro corridore dovrebbe essere Iannone. Perché usare il condizionale? Perché Andrea è stato sospeso, dopo essere stato trovato positivo a due test anti doping. Ancora non sappiamo quando e se l'abruzzese tornerà in attività, nel frattempo a Noale stanno pensando a valide alternative.

Lorenzo Savadori potrebbe essere un nome interessante, benché il cesenate non abbia mai gareggiato nella Top Class. Però lui è forte, giovane e motivato. Sarebbe bello vederlo in gara, non solo nei test di Sepang. Altrimenti, cercando soluzione alternative, la faccenda si fa complicata. Manca poco all'inizio del mondiale, nemmeno un mese e mezzo, i tempi stringono. La MotoGP non si ferma mai e l'Aprilia, per realizzare il sogno vittoria, non può appisolarsi nemmeno un attimo.