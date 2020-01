Dopo che aveva chiesto a Stefano Pioli di essere escluso dall'elenco dei convocati per Brescia-Milan, Lucas Paquetá sembrava destinato a lasciare i rossoneri. E invece alla fine è rimasto. Al termine del calciomercato, il brasiliano ha rotto il silenzio e su Instagram ha fatto chiarezza sulla sua situazione:

Innanzitutto voglio ringraziare tutti per i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni. Ora ci tengo a chiarire quella che è la mia reale situazione. Grazie a Dio non c’è mai stata alcuna depressione, nessun dolore al petto, nessuna mancanza di amici e nessun desiderio di tornare in Brasile. Hanno trasformato una trattativa in tutto quello che ho detto prima.Ma io vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, continuando a seguire i miei obiettivi, per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti