La punta francese affonda i Colchoneros. Zidane a +6 dal Barcellona, Simeone KO e senza vittorie da quasi un mese.

di Paolo Gaetano Franzino - 01/02/2020 17:55 | aggiornato 01/02/2020 18:02

Scoglio derby superato per il Real Madrid, che al Santiago Bernabeu batte 1-0 i cugini dell'Atletico grazie al solito Karim Benzema. La capolista della Liga non sbaglia contro i Colchoneros, soffrendo qualcosa nel primo tempo ma meritando ampiamente la vittoria con una ripresa di grande livello.

La rete decisiva arriva al 56', con l'attaccante francese che non poteva scegliere momento migliore per tornare al gol dopo cinque partite in Liga senza esultare. Con questi tre punti, i Blancos si portano a +6 dal Barcellona, atteso domani dalla sfida interna con il Levante.

Momento invece critico per l'Atletico Madrid, senza successi da quattro settimane. Il distacco dal primo posto è ora di tredici lunghezze, con Getafe, Real Sociedad e Valencia che tra oggi e domani avranno la possibilità di superare in classifica gli uomini di Simeone.

L'esultanza di Benzema dopo il suo gol

Liga, Real Madrid-Atletico Madrid 1-0: il racconto del match

Zidane preferisce Mendy a Marcelo e sceglie il pentagono di centrocampo che tanto bene ha funzionato in Supercoppa di Spagna, con Valverde, Casemiro e Kroos in mediana e la coppia Modric-Isco dietro all'unica punta Benzema. Simeone conferma Vrsaljko a destra dopo il rientro in campo con il Leganes e opta per Morata e Vitolo in avanti. Solo panchina per Lemar e il figliol prodigo Carrasco, appena tornato dalla Cina.

Due occasioni per Sergio Ramos nei primi dieci minuti, sempre da calcio piazzato. Al 6' il difensore non trova lo specchio della porta in girata, quattro giri di lancette dopo riesce a smarcarsi all'altezza del dischetto colpendo però male il pallone al momento del tiro. C'è anche l'Atletico Madrid al 17': cross di Vrsaljko, botta di Vitolo dal limite dell'area e parata di Courtois. Un minuto più tardi, il tiro di Saul termina fuori di un soffio. Prima della mezz'ora Correa prova a spezzare l'equilibrio, ma la sua conclusione da posizione defilata prende il palo esterno.

Secondo tempo

Benzema devia in rete il traversone di Mendy: è l'1-0 del Real Madrid

Vinicius e Lucas Vazquez rilevano Isco e Kroos: il Real Madrid passa al 4-3-3. Arriva il tiro di Valverde respinto da Obak, poi anche Simeone cambia, inserendo Lemar per l'infortunato Morata. Dopo gli 0-0 degli ultimi due derby, l'inviolabilità della porta dell'Atletico cade al 56': Vinicius lancia Mendy, cross del francese e deviazione vincente del solito Benzema, al tredicesimo centro in Liga in questa stagione, il secondo in tre giorni dopo quello in Coppa del Re.

Il primo pallone in area di rigore Benzema lo sfrutta così… 😏⚽

I padroni di casa addormentano la partita, gli ospiti provano a cambiare l'inerzia del match con gli ingressi di Carrasco e del classe 2001 Camello. Tutto inutile, perché il Real chiude la saracinesca e l'Atletico rischia pure di chiudere in dieci, a causa del fallaccio del già ammonito Felipe nemmeno sanzionato dall'arbitro. Che dopo due minuti di recupero fischia tre volte e certifica l'importantissimo successo della formazione di Zidane.