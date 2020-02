Juventus, Sarri parla in conferenza stampa

Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Juventus e Fiorentina, ha parlato ai media come di consueto:

Per cosa mi piacerebbe essere ricordato? Mi piacerebbe vincere qualcosa per cui per qualche vittoria, anche se alla Juve non è semplice essere ricordati per questo perché la Juve è abituata alle vittorie. Mi piacerebbe però cominciare a vincere qualcosa di importante.