Le parole dell'allenatore viola in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina

di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 13:26 | aggiornato 01/02/2020 13:26

Nella conferenza stampa di questa mattina, Beppe Iachini si soffermato sul valore della sfida di domani contro la Juventus (diretta su Dazn dalle 12.30)

Una partita che per i nostri tifosi è molto importante e a cui teniamo. Mi dispiace affrontarla in situazione di emergenza, come è accaduto con l'Inter e dire di emergenza è poco, ma siamo consapevoli di giocarci la nostra partita

L'allenatore Viola avrebbe preferito altre condizioni per affrontare la prima della classe, in una partita che per i Viola non è come le altre, ma è vietato ricorrere agli alibi: la Juventus si può battere

Dobbiamo fare una gara perfetta perché loro anche con la giocata di un singolo possono vincere la partita. Stiamo cercando di recuperare energie: loro hanno avuto la settimana tipo e noi solo tre giorni per preparare la gara. Non voglio alibi. Sarebbe stato meglio giocarsi la partita tutti insieme. Voglio 18 animali organizzati, volenterosi e coraggiosi. Proveremo a fare un'impresa, e ci vorranno tutte le componenti giuste a livello di attenzione e mentalità, ed è quello che ho chiesto alla squadra. Dobbiamo giocare senza timore, a petto in fuori e testa alta

Numerose assenze per la Fiorentina: in difesa qualificati Milenkovic e Caceres, e a centrocampo ancora fuori Castrovilli, e il lungodegente Ribery, che non rientrerà prima di marzo. Potrebbe fare il suo esordio Igor, 21enne appena prelevato dalla Spal

Igor ha fatto il primo allenamento con noi e potrebbe giocare domani, è un'ipotesi

Parlando di Juventus, Iachini spende parole di elogio per Dybala.

Dybala è uno dei più forti attaccanti al mondo, e già a 18 anni lo si intuiva e io dissi che per me era una prima punta perché vicino alla porta è devastante. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme a Palermo. Un ragazzo d'oro, sempre voglioso di migliorarsi. Oggi è più maturo e con più consapevolezza della propria forza. In tutte le squadre che vogliono vincere è da tenere tra i titolari e quando sentivo voci riguardo a una sua partenza da Torino sono rimasto sorpreso.

Con Dybala, ci sarà ovviamente anche Cristiano Ronaldo. Come fermare il portoghese?