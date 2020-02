Le parole dell'allenatore rossonero prima della sfida di San Siro

di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 14:27 | aggiornato 01/02/2020 14:29

Queste le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa prima di Milan-Verona. L'allenatore rossonero si è soffermato sulle mosse del mercato di gennaio appena concluso, sui prossimi avversari e sulle probabili assenze di Ibrahimovic e Kjaer.

Innanzitutto sono felice che sia finito il mercato. Abbiamo ben gestito le varie situazioni e sono state operate scelte che mi aspettavo. Ora dobbiamo compattarci e cercare di lavorare bene insieme.

Entrando nel dettaglio, Pioli analizza le operazioni in entrata e in uscita:

Abbiamo fatto inserimenti importanti specie ad inizio mercato e volevamo proprio giocatori che ci dessero un pò di personalità in più in mezzo al campo. Parlo di Ibra, Kjear e Begovic. A questi si sono uniti calciatori giovani, inseriti nei ruoli in cui maggiormente avevamo bisogno.

Domani alle 15.00 a San Siro arriva il Verona, reduce da 5 risultati utili consecutivi:

Il Verona sta molto bene e il suo tecnico sta facendo un ottimo lavoro. Si presenterà sicuramente con volontà e determinazione.

Come sta il Milan?

Come squadra stiamo bene e siamo pronti ad affrontare la partita con la giusta concentrazione e determinazione. Dobbiamo migliorare per essere efficaci sul campo e non possiamo prescindere da concentrazione e intensità durante la partita. I match si vincono per un contrasto vinto o per una palla recuperata, quindi lavoreremo molto su questo.

Poi un giudizio sui singoli: Rebic

Può crescere tanto ed è ancora giovane. Deve migliorare nell’essere efficace quando prova a fare la giocata decisiva. La squadra sta bene ed è pronta e ch

Su Paquetà, invece, nessun retroscena da svelare:

Paquetà sta facendo quello che fanno tutti i suoi compagni. E’ un buonissimo giocatore e deve farsi trovare pronto quando verrà chiamato in casa. Non c’è nessun retroscena da raccontare riguardo a tale vicenda.

La formazione di domani: potrebbe dare forfait Ibrahimovic

Sì, Kjear e Zlatan sono influenzati. Abbiamo un problema anche con Krunic e vediamo se riuscirò a convocarlo anche stasera.

Dopo il Verona c'è il derby, e tanti diffidati...

Sicuramente bisogna stare attenti a situazioni come queste, anche perchè poi c’è il derby. Ma ora dobbiamo pensare a domani e a fare i 3 punti, dopo avremo tempo di preparare la sfida all’Inter.

Ancora una nota sul mercato, con gli addii di Suso e Piatek: