di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 14:49

L'Inter si rituffa nel campionato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, e all'indomani di un mercato di gennaio che ha portato in dote l'arrivo di Christian Eriksen. Ecco le parole di Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Inter

Stiamo bene, c’è sicuramente la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale in Coppa Italia, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato per allestire la formazione. Ci siamo allenati bene, siamo pronti ad affrontare la partita.

Mercato chiuso: un bilancio sulle operazioni in entrata e in uscita

Fin dal primo giorno vi ho spiegato benissimo cosa sarebbe successo: se vendevamo sarebbero arrivati giocatori, così come nel caso dei prestiti. Sono stato onesto e sincero, è accaduto proprio questo. Sono stato un buon profeta, lo sapevo

Il colpo dei nerazzurri si chiama Christian Eriksen;

Stava giocando poco colTottenham, faceva degli spezzoni di gara. Ma dal punto di vista fisico l'ho trovato in una discreta condizione: ieri ha fatto il terzo allenamento, sta entrando nell'idea di calcio che vogliamo proporre e di cosa deve fare in campo. È un giocatore che recepisce subito, quindi siamo contenti di averlo con noi e si aggiunge ad un reparto dalle buone caratteristiche. Può diventare un numero 10 come Zidane? No, sono caratteristiche completamente diverse: Christian ha qualità, visione ed è un rifinitore. Zidane era invece differente da lui".



Non solo Eriksen: l'Inter riscuote successo all'estero

Sono contento che Young, Moses ed Eriksen siano voluti venire: Christian in particolare è un grande colpo. Aveva la possibilità di scegliere e ci ha scelto. Per questo siamo soddisfatti: l'Inter è vista in maniera giusta all'esterno e tutti stiamo contribuendo al lustro della società. Abbiamo iniziato un percorso e bisogna avere pazienza, ma stiamo dando segnali positivi all'esterno. Non era scontato che Eriksen ci scegliesse

Mercato in entrata, ma anche in uscita:

Mi è dispiaciuto per chi è andato via come Dimarco, Lazaro e Politano dal punto di vista professionale e affettivo.

Dopo la conquista di un posto in semifinale di Coppa Italia, torna il campionato: le avversarie si chiamano Lazio e Juventus

Mi interessa zero assoluto parlare delle altre squadre. Noi dobbiamo guardare assolutamente a noi stessi per migliorare. Io sono contento di lavorare all'Inter e di ciò che stiamo facendo oltre alla gente che ci apprezza e ci ringrazia. Significa che stiamo lasciando una traccia e trasmettiamo passione per riportare l'Inter dove merita. Concentriamoci sul nostro percorso senza paragoni: è l'unico modo per crescere.

Un aggiornamento su Brozovic in vista della gara di Udine: