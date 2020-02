Clima teso in tutto il Paese e le tifoserie estreme non vogliono che si giochi.

di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 15:18 | aggiornato 01/02/2020 15:23

Clima ancora tesissimo in Cile e non si è affatto attenuata l'ondata di violenze in chiave anti-governativa. Una protesta che, come prevedibile visto quando accaduto nelle ultime settimane, è arrivata anche sui campi di calcio. Il campionato era stato fermato per ragioni di ordine pubblico, ma era stato stabilita una ripresa.

La partita di massima serie tra Coquimbo Unido e Audax Italiano è iniziata così regolarmente, ma è stata interrotta dopo appena 17 minuti di gioco, per l'invasione di campo di parte di gruppi di sostenitori della squadra di casa, il Coquimbo.

Cile, caos e violenza: ultras invadono campo

La frangia estrema del tifo cileno ha distrutto le telecamere dell'emittente che stava riprendendo la partita, "Canal de Futbol", e lo schermo Var a disposizione dell'arbitro. Anche i reporter che stavano lavorando a bordo campo sono stati aggrediti, poi gli ultras hanno srotolato sul terreno di gioco uno striscione con questo messaggio chiarissimo e inquietante: "Sangue nelle strade, campi senza calcio".

Nel corso di questo periodo tutte le tifoserie ultras del Cile non avevano mai nascosto la loro contrarietà al fatto che sia ripreso il campionato. In un certo senso avevano anche annunciato nuove azioni. Dalle parole sono passati ai fatti.