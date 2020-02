Il comportamento con Giroud è stato molto irrispettoso: l'Inter ha voluto tenere in stand-by un calciatore che ha sempre agito in maniera esemplare e che aveva dato la priorità ai nerazzurri.

Di questo ha parlato una fonte interna al Chelsea che è stata ascoltata da RMC Sport e ai microfoni della talk radio sportiva francese sono state espresse tutte le perplessità di Giroud per il modo in cui l'Inter ha agito con lui.

Alla fine, Olivier Giroud è rimasto al Chelsea visto che gli assalti della Lazio e la corte dell'Inter non si sono concretizzati nella cessione durante la sessione invernale di calciomercato che il giocatore sperava di ottenere per accumulare minuti in campo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK