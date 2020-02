La finestra invernale si è appena chiusa, ma è già il momento di lavorare per giugno: tanti i calciatori in scadenza di contratto nel mirino delle big, grandi nomi che potrebbero ancora spostare gli equilibri.

di Simone Cola - 01/02/2020 18:49 | aggiornato 01/02/2020 18:52

Tutto si può dire ma non che l'ultima finestra di calciomercato non abbia regalato emozioni e colpi di scena per la nostra Serie A e non solo: dall'Inter che si è assicurata Christian Eriksen alla Fiorentina che ha letteralmente cambiato volto, passando per un Napoli che ha investito moltissimo sia per l'immediato che per il futuro, il calcio italiano è stato assoluto protagonista di una sessione di gennaio in cui comunque non sono mancate storie di enorme rilievo, dall'Hertha Berlino capace di spendere più di tutti in Europa al Manchester United, che ha sborsato 80 milioni di euro per assicurarsi Bruno Fernandes.

Calato il sipario, un tempo ormai lontano l'idea sarebbe stata quella di tornare a concentrarsi unicamente sull'attualità, sul campo, su una stagione che del resto è appena a metà e ha ancora molto da dire e piazzamenti da assegnare. Un tempo, dicevamo, perché nel frenetico mondo del calcio moderno è proprio il caso di dire che il calciomercato non dorme mai. Chiuse le trattative di gennaio, per molti club è già il momento di pensare a giugno, soprattutto per quelli che sfruttando gli effetti della sentenza Bosman - che quest'anno festeggia 25 anni di vita - intendono rinforzarsi a parametro zero avvicinando un calciatore in scadenza di contratto.

Nella lista dei giocatori che si liberano a giugno e che fino a poche settimane fa comprendeva anche Christian Eriksen, che proprio per questo motivo è costato all'Inter appena 20 milioni di euro, troviamo ovviamente un'infinità di nomi, buoni per ogni realtà, latitudine e obiettivo. Elencarli tutti sarebbe un'impresa impossibile, ma certo è che per alcuni di loro si può senz'altro giurare sulla loro capacità di spostare gli equilibri anche ad altissimo livello. Attaccanti e centrocampisti, difensori e portieri, noti e meno noti, giovani ed esperti: ecco una lista ragionata dei nomi che da qui alla riapertura del calciomercato faranno sicuramente parlare gli addetti ai lavori e sognare i tifosi.

Pallone d'Oro 2018, considerato uno dei più forti centrocampisti di sempre, il croato Luka Modric a giugno sarà prossimo ai 35 anni. Nonostante questo non dovrebbero mancargli le offerte.

Calciomercato, tutti i big che si liberano a zero a fine stagione

A giugno José Callejon dovrebbe con ogni probabilità lasciare Napoli dopo 7 anni per tornare in Spagna.

Giacomo Bonaventura

Talento assoluto, capace come pochi di abbinare quantità e qualità, Giacomo Bonaventura si era guadagnato con merito la sua occasione nel calcio che conta nel 2014, quando a 25 anni si era trasferito al Milan. Se il Diavolo era ambizioso lui lo era ancora di più, deciso a recuperare il tempo perso in una gavetta forse eccessiva, ma gli infortuni lo hanno frenato ogni volta che sembra pronto per spiccare definitivamente il volo. Così la Nazionale è rimasta un pensiero e poco più e il Milan ha imparato a fare a meno di lui: a giugno il rapporto con i rossoneri potrebbe interrompersi, spingendolo a cercare una nuova realtà da cui ripartire che per qualcuno potrebbe essere ad esempio la Fiorentina. Un posto dove sentirsi, finalmente, di nuovo importante.

José Callejon

33 anni a febbraio, riemerso in Italia dopo una carriera che paradossalmente sembrava essersi arenata con l'arrivo nel Real Madrid, il più importante club al mondo, José Callejon ha dimostrato con la maglia del Napoli di avere tutte le qualità di cui era accreditato fin da giovanissimo e di essere allo stesso tempo anche tremendamente concreto ed efficace, spiccando anche per carisma in una squadra che più volte ha confermato di essere la seconda forza del campionato. Nella crisi dei partenopei di quest'anno potrebbe avere influito anche il suo rendimento, non eccellente e motivato pare dal desiderio di tornare a casa dove manca ormai da 7 anni. A giugno, scaduto il contratto che lo lega al Napoli, sarà accontentato: diversi club della Liga non aspettano altro.

Edinson Cavani

Ormai da anni considerato uno dei più forti attaccanti in circolazione, capace - nel momento in cui scriviamo - di segnare 351 gol in 578 partite, Edinson Cavani sembra aver deciso ormai da tempo che il suo futuro sarà lontano da Parigi e dal PSG, club che lo acquistò a peso d'oro dopo gli exploit di Napoli e di cui avrebbe dovuto essere il bomber principale. Non è quasi mai stato così, con l'uruguaiano chiamato ad adattarsi alle varie stelle che sono arrivate in squadra dopo di lui e che meno di lui, forse, credevano nel progetto. Il Matador ha cercato di lasciare la Francia già a gennaio e sicuramente lo farà a giugno, anche se il paventato passaggio all'Atletico Madrid sembra sfumato. Le offerte comunque non mancheranno, e tra queste potrebbe spuntare anche quella del Napoli: come dice un noto cantautore, del resto, certi amori non finiscono.

David Silva

Uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, a 34 anni David Silva si prepara a lasciare il Manchester City, club in cui gioca dal 2010 e di cui è stato forse la prima vera grande stella, accompagnandolo nella sua crescita ed esaltandosi soprattutto nelle ultime stagioni, quando a sedere in panchina è arrivato il connazionale Guardiola. Neanche la stima del tecnico dovrebbe però trattenerlo ancora all'Etihad Stadium, anche se tutto è possibile e lo stesso regista spagnolo, interrogato in merito, ha detto di non avere alcuna idea su quale sarà il suo futuro.

Ryan Fraser

Ala tascabile classe 1994, forse al momento il miglior calciatore scozzese in circolazione e stella del pericolante Bournemouth, Ryan Fraser si è conquistato l'attenzione degli addetti ai lavori in Premier League a suon di corse sulla fasce e dribbling ubriacanti, fondamentali in cui spicca grazie a un fisico minuto ma allo stesso tempo possente che gli consente di avere strappi notevoli, che in determinate situazioni lo rendono quasi inarrestabile. Il suo talento dovrebbe restare in Inghilterra: piace all'Arsenal e al Manchester United, ma potrebbe andare bene anche a Liverpool e Manchester City con le sue caratteristiche.

Mario Gotze

Entrato nella storia del calcio grazie al gol che ha deciso la finale dei Mondiali del 2014 in favore della Germania, Mario Gotze si era da poco trasferito al Bayern Monaco e sembrava avere davanti a se un futuro roseo. Ala di grandi qualità tecniche, estremamente versatile, Gotze si è perso in Bavaria - anche a causa di alcuni problemi fisici - e non si è mai davvero ripreso a Dortmund, nel Borussia che prima aveva tradito e dove poi è tornato come moderno figliol prodigo. Fuori dai piani del club, che del resto può contare su talenti molto più giovani di lui, negli ultimi tempi è apparso stanco e rassegnato e cambiare aria potrebbe rivelarsi per lui un vero e proprio toccasana. Chi vuole credere ancora nella sua rinascita si faccia avanti...

Josip Ilicic a giugno si troverà davanti a un bivio: tentare l'avventura in una big o restare all'Atalanta?

Josip Ilicic

Talento assoluto e a lungo incompreso, mai completamente espresso prima delle ultime due stagioni in cui è stato uno dei segreti della bellissima Atalanta di Gasperini, Josip Ilicic si è scoperto in questa stagione anche bomber implacabile segnando 13 gol in 17 partite e attirando nuovamente su di se l'interesse delle big. 32 anni compiuti da pochissimo, lo sloveno ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere tentato dall'avventura in un top club, esperienza mai provata e che oltretutto gli permetterebbe di monetizzare l'ultimo contratto di una carriera importante ma che avrebbe potuto regalargli, visti i doni avuti da madre natura, ancora più soddisfazioni.

Nemanja Matic

Robusto mediano a cui non mancano né il carattere né buone qualità tecniche, il serbo Nemanja Matic è da anni un protagonista della Premier League dove si è distinto prima con la maglia del Chelsea e poi con quella del Manchester United. Nonostante il suo rendimento costantemente al di sopra della sufficienza, i Red Devils potrebbero privarsene a giugno, decisi a tentare l'ennesimo rinnovamento: Matic si troverebbe così sul mercato a zero, corteggiato con insistenza tanto dal Milan quanto dall'Inter.

Blaise Matuidi

Centrocampista di sostanza, affidabile e capace di coprire ogni zona del campo grazie a ottime qualità atletiche, alla soglia dei 33 anni Blaise Matuidi potrebbe essere arrivato a fine corsa almeno per quanto riguarda il calcio ad altissimo livello. Questo almeno sembra il pensiero della Juventus, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno e medita di farne a meno nonostante la fiducia di Allegri prima e Sarri poi non sia mai venuta meno. L'interesse dell'Inter potrebbe però far cambiare idea a Paratici, consapevole che un giocatore come il francese può rappresentare un rinforzo notevole per la concorrenza.

Dries Mertens

Il prossimo giugno Dries Mertens avrà 33 anni: da ben 7 al Napoli, in Serie A quello che in gioventù era una guizzante ala tutta dribbling e tecnicismi ma poco concreta si è trasformato in un bomber tremendamente efficace, capace di lasciare il segno come pochi e di riempire il vuoto lasciato nel club partenopeo dalla cessione alla Juventus di Gonzalo Higuain. 118 gol in 304 partite con gli azzurri sono numeri che hanno attratto diversi club di enorme spessore, come Chelsea e Barcellona, ma il futuro del belga rimane un'incognita e potrebbe anche continuare nella città in cui è diventato "Ciro" e che lo ha adottato.

Il brasiliano Willian è uno dei pezzi pregiati disponibili a parametro zero a giugno.

Thomas Meunier

Classe 1991, terzino destro dotato di grandi qualità tecniche e atletiche e capace di ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo, il belga Thomas Meunier è sempre rimasto una bella promessa mai completamente mantenuta. Arrivato nel PSG 25enne, in Francia ha fatto incetta di titoli ma ha sempre rimandato la definitiva esplosione. Parliamo comunque di un giocatore di livello assoluto, che lascerà Parigi a zero e potrebbe diventare una pedina importante in numerosi top club, riuscendo magari a trovare alla soglia dei trent'anni quella consacrazione che fino a oggi è sempre mancata.

Luka Modric

Pallone d'Oro 2018, anima della Croazia capace di arrivare fino alla finale degli ultimi Mondiali così come del Real Madrid vincitore di tre Champions League consecutive, Luka Modric è ancora oggi un fuoriclasse di livello assoluto nonostante sia prossimo ai 35 anni. Un rinnovo con il Real Madrid non è ancora arrivato ma non può essere escluso a priori, soprattutto perché Zidane stravede per lui, ma certo è che se anche questa ipotesi non dovesse verificarsi difficilmente il croato resterà disoccupato: le squadre pronte a godersi gli ultimi spiccioli di una carriera straordinaria certo non mancano, e per uno che invece di correre è sempre stato bravo a far correre la palla l'età è un concetto relativo.

Pedro

Per molti il vero segreto dell'equilibrio tattico nel Tiki-Taka del mitico Barcellona di Pep Guardiola, Pedro veniva preferito a compagni persino più talentuosi in virtù di una straordinaria visione di gioco e per la sua innata capacità di mettersi al servizio della squadra. Abile in ogni fondamentale e fase di gioco, esperto eppure con ancora davanti almeno un paio di stagioni a buon livello - a luglio avrà 33 anni - l'ala spagnola dovrebbe lasciare il Chelsea e potrebbe farlo proprio per tornare a vestire l'amata maglia blaugrana, con cui del resto ha sempre ammesso avrebbe voluto chiudere la carriera.

Jan Vertonghen

Più volte avvicinato in passato alla Serie A, soprattutto alla Roma che a più riprese aveva chiesto informazioni sul suo conto, Jan Vertonghen a giugno avrà 33 anni e tutti gli acciacchi di una carriera frenata anche da numerosi problemi fisici. Piuttosto lento ormai per il calcio di altissimo livello, rimane un centrale con piedi più che raffinati, esperto e che potrebbe fare comodo ad esempio all'Ajax, club in cui è cresciuto e che ha lasciato nel 2012 per trasferirsi al Tottenham. Non è comunque escluso che possa ancora essere utile a un tecnico come Mourinho, noto per giocare con una linea difensiva decisamente bassa.

Willian

Tecnico, rapidissimo di testa e di gambe, ala con un buon fiuto del gol e ancora abbastanza giovane (classe 1988) a giugno Willian dovrebbe lasciare il Chelsea, club in cui milita da ben 7 anni e con cui ha vinto due Premier, due Europa League e una FA Cup. A gennaio Barcellona e Juventus ci hanno fatto più di una riflessione senza però andare fino in fondo: più che probabile che a giugno facciano sul serio e che a loro si aggiunga nel frattempo un'altra schiera di pretendenti.