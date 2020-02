Manchester United, colpo last minute: arriva Ighalo in prestito

L'ex Udinese conosce bene la Premier League per avervi giocato con il Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo. Dopo essere stato acquisto dall'Udinese nella sessione di calciomercato estiva del 2006, il giocatore ha militato anche con il Granada (sempre della stessa proprietà), prima di essere trasferito agli Hornets nel 2014. Il 30enne nigeriano ha all'attivo 55 partite nella Premier League e 100 in totale per il club londinese, con il quale ha segnato 40 gol.

Colpo a sorpresa di fine calciomercato per il Manchester United . L'attaccante nigeriano Odion Ighalo arriva infatti in prestito fino alla fine della stagione dal club cinese Shanghai Shenhua.

