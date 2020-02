Il francese è stato molto vicino al club biancoceleste, ma il Chelsea ha bloccato la partenza.

di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 14:41 | aggiornato 01/02/2020 14:46

Alla vigilia della partita con la Spal all'Olimpico, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della possibilità non concretizzata di portare Giroud in biancoceleste:

Giroud ci avrebbe aiutato, non si è potuto realizzare, andremo avanti coi nostri cercando di stringere i denti. Chiederò a Caicedo e Immobile uno sforzo in più, sperando di recuperare al più presto Correa e cercando di inserire poi al meglio Adekanye.

Sempre in riferimento al calciomercato, il tecnico della Lazio prosegue:

L'avevo già detto, si stava cercando un qualcosa che avrebbe potuto migliorarci ed aiutarci, perché nel reparto offensivo abbiamo qualche problema con l'infortunio di Correa. Su Giroud c'era l'idea di poterci migliorare, lo stop di Correa ha un po' pesato. I nostri tre attaccanti stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c'è rischio di infortuni e squalifiche. Dovremo fare molta attenzione. Ma non cambia niente per noi. Anche a inizio anno in pochi ci davano così in alto, ma ci siamo arrivati con convinzione e lavoro. Siamo lì e vogliamo rimanerci.

Calciomercato Lazio, Giroud il rimpianto di Inzaghi

Poi si passa a parlare del campo e della sfida con la Spal che apre un ciclo di partite sulla carta alla portata (Spal, Verona e Parma):

Si tratta di una settimana importante con tre sfide ravvicinate e importantissime. Bisognerà stringere i denti e soffrire, abbiamo qualche defezione ma dobbiamo essere bravi. Non è una settimana decisiva, ma sicuramente è molto importante. La Spal nelle ultime tre trasferte ha fatto due vittorie e con la Fiorentina non meritava di perdere. Dobbiamo organizzare una grande partita, stanno facendo molto meglio in trasferta e dobbiamo essere bravi perché meritano grande rispetto e attenzione.

Infine una domanda sul "caso Luis Alberto", uscito dal derby polemicamente: