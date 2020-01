L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha rilasciato un'intervista a Sky Sport:

La mia scelta è sempre stata la Samp, anche se in estate qualche squadra si era mossa. Ma volevo capire anche la società cosa voleva fare, visto che andavo per i 37 anni. Sono felicissimo di essere qui e in questi ultimi quattro anni e mezzo sto cercando di ricambiare l'affetto che mi hanno dimostrato con i gol. Speriamo di raggiungere presto il nostro obiettivo stagionale. Nel nostro ambiente c'è bisogno di qualche giocatore esperto che affianchi i giovani

Ho fatto 159 gol in Serie A, in carriera non lo so. Mi sono riusciti tanti colpi difficili. Qualche gol di tacco l'ho fatto, quello contro il Napoli è spettacolare: ho visto che la palla era arretrata, ho cercato la soluzione più veloce e l'ho colpita, ma non ci credevo neanche io. Un altro gran bel gol l'ho fatto con la maglia del Napoli contro l'Atalanta e poi uno al San Paolo con la maglia dell'Udinese. Vado dritto per la mia strada cercando di togliermi più soddisfazioni possibili perché il tempo stringe