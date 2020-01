Parma, D'Aversa: "Gervinho è sparito, credo sia stato venduto"

Alla vigilia di Cagliari-Parma, match della 22esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa che si è soffermato sul futuro di Gervinho:

Gervinho non è convocato per la trasferta di Cagliari perché non so dove sia, non si è presentato alle ultime tre sedute di allenamento. Ha fatto pressione per andare via e quindi penso che sia stato venduto. Ripeto, ha forzato la mano per essere venduto. Quattro giorni fa è venuto da me per parlare della possibilità di andare via. Il mercato è aperto, Gervinho per noi è stato un giocatore importante ma abbiamo un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della sua carriera fino a questo momento (riferimento alla scorsa stagione, ndr)