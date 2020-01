Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il turco ha esordito parlando del momento dei rossoneri:

Adesso siamo più squadra, siamo più forti di prima. Ora conosciamo i nostri movimenti in campo, mentre all’inizio, essendoci tanti nuovi giocatori, c’era bisogno di più tempo. Siamo un gruppo che vuole solo vincere, abbiamo fatto un gran lavoro con Pioli e vogliamo continuare così. In spogliatoio guardavo sempre la classifica e non mi piaceva perché eravamo troppo in basso. Ora mi fa piacere vedere questa ripresa, noi siamo una squadra forte e dobbiamo stare lì, in alto. Nelle ultime partite abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Al Milan ho già perso due finali, quindi quest’anno spero di vincere la Coppa Italia. Per un giocatore vincere dei trofei è sempre qualcosa che rimane