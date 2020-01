In questa stagione Handanovic ha collezionato 29 presenze, subito 29 gol e mantenuto la porta inviolata in 8 partite. Domenica 2 febbraio il 35enne estremo difensore è atteso dal match in casa dell'Udinese, poi il 9 febbraio se la vedrà col Milan nel derby valido per la 23esima giornata di Serie A.

Non penso tanto al futuro, mi piace pensare al presente, poi vedremo. Mi piacerebbe sicuramente rimanere nell'ambito sportivo visto che a me piace il campo

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK