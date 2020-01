Alla vigilia della sfida con il Manchester City di Guardiola, lo Special One fa il punto sul mercato: "Ma se non è possibile e non è colpa di nessuno":

di Redazione Fox Sports - 31/01/2020 18:41 | aggiornato 31/01/2020 18:46

Sessione di calciomercato decisamente molto movimentata per il Tottenham di José Mourinho. Sono andati via Eriksen e Rose, mentre sono arrivati Bergwijn dal Psv e Gedson Fernandes dal Benfica (più il riscatto di Lo Celso).

Resta però una casella che non è stata completata in questa sessione di calciomercato, quella che avrebbe dovuto portare il momentaneo sostituto dell'infortunato Harry Kane, fuori fino ad aprile. Ne ha parlato anche José Mourinho in conferenza stampa di presentazione della sua partita contro il Manchester City:

Sì, avremmo bisogno di un attaccante per migliorare la squadra in vista delle grandi sfide che abbiamo davanti su tre diversi fronti. Ma anche se ancora può succedere di tutto, non mi aspetto che accada. Sono comunque felice di quello che è stato fatto. Bergwijn, per esempio, è un tipo di giocatore che va bene per il presente ma anche per il futuro ed è questa la direzione che stiamo seguendo. Con le difficoltà che presenta il mercato di gennaio era davvero dura trovare un attaccante che non risolvesse solo i problemi di oggi, ma fosse anche utile per il futuro.

In riferimento al grande duello con Pep Guardiola che si ripropone in Premier League, il portoghese ha risposto così: