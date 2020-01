Genoa e Pumas non hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Iturbe che aveva già sostenuto le visite mediche.

di Redazione Fox Sports - 31/01/2020 18:03 | aggiornato 31/01/2020 18:07

No, Juan Manuel Iturbe non tornerà in Italia in questa sessione di mercato. L'argentino era a un passo dal Genoa, ma l'affare tra il Grifone al Pumas è saltato quando sembrava ormai concluso. L'ex giocatore di Verona e Roma aveva anche sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva per diventare un nuovo giocatore rossoblù, ma alla fine - riporta Sky Sport - l'accordo economico tra le parti non è stato trovato e così ora il classe 1993 è destinato a tornare in Messico. Nel 2014 la Roma era arrivata a spendere ben 25 milioni di euro per strappare l'argentino naturalizzato paraguaiano all'Hellas Verona, ma tra le fila dei giallorossi il 26enne non è mai riuscito a imporsi. La sua carriera per il momento continuerà lontano dall'Europa.