Calciomercato Chelsea, Lampard su Giroud e Mertens

Olivier Giroud è senza ombra di dubbio l'uomo dell'ultimo giorno di calciomercato. Obiettivo di Lazio e Inter, oltre che di molte altre squadre di Premier League tra cui Tottenham e Newcastle United, alla fine l'attaccante francese potrebbe restare al Chelsea.

A spiegare la situazione ci ha pensato direttamente Frank Lampard in conferenza stampa:

Al 95% il mercato del Chelsea è chiuso e che non ci sono accordi per la maggior parte dei giocatori coinvolti nei rumors di mercato, compreso il francese. Olivier in questa finestra di mercato si è comportato da professionista e da uomo incredibile. Tutti sappiamo che c'è stato interesse nei suoi confronti. A ogni conferenza stampa ho sempre detto che dovevano essere d'accordo Olvier, io e il club. E in quel periodo è stato impeccabile. Ho enorme rispetto per lui come calciatore. La risposta alla domanda se può partire è: no, non parte.