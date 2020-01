Ashley Young: "All'Inter per vincere trofei, Conte fantastico"

Il nuovo acquisto dell'Inter Ashley Young, appena arrivato dal Manchester United, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport:

Mi trovo molto bene, mi sto divertendo. Mi sono trovato subito a mio agio, giocatori e staff mi hanno accolto bene: è facile inserirsi in un posto come questo. Ci siamo qualificati per le semifinali di Coppa Italia, ma sono un po' deluso dal pareggio in campionato, penso che avremmo dovuto vincere. Ho avuto l'opportunità di venire qui e giocare regolarmente, cosa che non stavo facendo al Manchester United: l'ho detto al club chiedendo di fare un'esperienza nuova, di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Loro volevano che aspettassi l'estate, ma io volevo giocare subito e quando si è presentata quest'opportunità a gennaio, l'ho colta subito. Sia io che Eriksen che Moses veniamo dalla Premier League e penso che questa sia un'opportunità per sperimentare qualcosa di diverso dalla Premier, sia come gioco che come stile di vita. Per un giocatore è importante affrontare nuove sfide