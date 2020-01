Io non ho mai detto che preferisco il gioco alla tecnica dei singoli giocatori, sono stato frainteso. Ma non conta solo vincere nel calcio. Io ad esempio segue il calcio sudamericano perché non ho mai visto la Juventus di Allegri giocare bene come il River Plate di Gallardo...

Allegri dovrebbe parlare meno e allenare di più, quando parla dà il peggio di sé, invece quando allena è uno molto vincente. Perché il Barcellona gli ha preferito uno come Quique Setien che ha allenato il Las Palmas e il Betis? Perché l'Arsenal ha preferito Arteta che non ha mai vinto nulla da allenatore e faceva solo l'assistente di Guardiola al Manchester City?

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e attuale opinionista di Sky Sport, è tornato a parlare di Massimiliano Allegri con cui in passato si è spesso beccato:

