Udinese-Inter: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Nerazzurri ospiti dei friulani per la 22ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 20:09 | aggiornato 30/01/2020 20:14

Udinese-Inter è la gara valida per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica 2 febbraio alle 20.45. I friulani hanno perso 2-0 nel turno precedente in casa del Parma, mentre l'Inter ha pareggiato 1-1 in casa contro il Cagliari.

Udinese-Inter: probabili formazioni

In dubbio la presenza di Troost-Ekong dopo il fastidio di Parma. Larsen e Sema pronti per le fasce, mentre confermati attacco e centrocampo.

Brozovic dovrebbe esserci a Udine, per comporre il trio di centrocampo con Eriksen e Barella. Sull'out di destra torna Candreva, mentre Young va a sinistra. In attacco Lukaku in coppia con Sanchez, squalificato Lautaro.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere Udinese-Inter in TV e streaming

Udinese-Inter viene trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming basta collegarsi a Sky Go oppure acquistare un ticket su NOW TV.