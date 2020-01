Serie A, Dijks duro contro Filippo Inzaghi

L'esterno olandese torna a parlare dell'esperienza dell'allenatore sulla panchina del Bologna.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 15:14 | aggiornato 30/01/2020 15:18

Primo in Serie B con un Benevento da favola, che sta ammazzando il campionato cadetto e ha già ipotecato la promozione in Serie A. Filippo Inzaghi sta convincendo tutti in questa sua esperienza in panchina, dopo quelle non certo entusiasmanti in massima serie con Milan e Bologna.

In riferimento a quest'ultima è arrivata una testimonianza di Mitchell Dijks, esterno olandese classe '93 dei rossoblù, che non ha gradito (tanto per usare un eufemismo):

Inzaghi? È stato davvero un disastro. I risultati non arrivavano, ma un giorno ci disse che avrebbe potuto smettere quando avesse voluto perché aveva comunque 60 milioni in banca e non gli importava. Questo era l’atteggiamento anche durante gli allenamenti: non lavoravamo mai sui passaggi o sui tiri, ma soltanto undici contro undici. Il giorno della partita inoltre non sapeva neanche quale formazione mandare in campo a differenza di quanto accade oggi con Mihajlovic, che già al lunedì ti fa capire se giocherai alla domenica.

L'ex Ajax (arrivato in Serie A nel 2018) ha parlato in questi termini di Filippo Inzaghi. Poi ha detto il suo pensiero anche sul suo attuale tecnico e il delicato momento che sta vivendo: