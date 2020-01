Sassuolo-Roma: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Giallorossi impegnati nella trasferta del Mapei Stadium nell'anticipo di sabato.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 19:13 | aggiornato 30/01/2020 19:18

Sassuolo-Roma è la gara in programma sabato 1 febbraio alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la 22ª giornata di Serie A. I neroverdi scendono in campo dopo il pareggio a reti bianche ottenuto nell'ultimo turno in casa della Sampdoria, mentre la squadra di Fonseca ha pareggiato 1-1 nel derby contro la Lazio.

Sassuolo-Roma: probabili formazioni

De Zerbi punta a ritrovare Ferrari in difesa, viste le assenze di Peluso, squalificato, e Chiriches, infortunato. In caso di forfait anche di Ferrari, pronto Rogerio sull'out di sinistra con Kyriakopoulos al centro. Ballottaggio in mezzo al campo tra Obiang e Magnanelli, mentre sulla trequarti ci sarà Djuricic.

Fonseca dovrebbe preferire ancora Santon e Spinazzola sugli esterni, mentre sull'out di sinistra dovrebbe rivedersi Perotti dall'inizio. Si prova anche il recupero per Mkhitaryan, ma l'armeno non dovrebbe comunque scendere in campo dall'inizio.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Dove vedere Sassuolo-Roma in TV e streaming

Sassuolo-Roma viene trasmessa in diretta TV su DAZN, che ha l'esclusiva per l'anticipo del sabato sera di Serie A. Chi ha attivato l'offerta congiunta Sky-DAZN, potrà vedere la gara in diretta sul canale 209 del satellite.