Sampdoria-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Il match di Marassi chiude la 22ª giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 20:19 | aggiornato 30/01/2020 20:24

Sampdoria-Napoli è la gara che chiude la 22ª giornata di Serie A in programma lunedì 3 febbraio alle 20.45 a Marassi. I blucerchiati arrivano dopo il pari per 0-0 contro il Sassuolo nell'ultimo turno, mentre il Napoli ha vinto 2-1 contro la Juventus in casa.

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni

Out Bereszynski sulla destra, dovrebbe esserci Thorsby adattato a terzino, mentre a sinistra tornerà Murru. A centrocampo Ranieri schiererà Ekdal in luogo di Vieira, affaticato. In attacco la coppia Gabbiadini-Quagliarella.

Gattuso ritrova Koulibaly e Mertens, entrambi in gruppo, ma in difesa dovrebbe esserci Maksimovic dal primo minuto. Confermato l'attacco che ha battuto la Juventus, mentre a centrocampo ballottaggio Allan-Demme.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in TV e streaming

Sampdoria-Napoli viene trasmessa in TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere il match in streaming è possibile collegarsi a Sky Go oppure acquistare un ticket su NOW TV.