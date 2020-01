A Tavullia è stato presentato lo Sky Racing Team VR46. A margine dell'evento ha parlato a Sky Sport Alessio Uccio Salucci, ds della VR46 Riders Academy e migliore amico di Valentino Rossi. Salucci si è soffermato sulla scelta della Yamaha di prendere Quartararo per sostituire il Dottore a partire dal 2021:

Uccio ha poi concluso:

Avevamo chiesto di aspettare un po', ma è una questione di mercato. Capiamo benissimo che oggi come oggi si comincia sempre prima a lavorare per il futuro e per prendere i piloti. Quindi anche Yamaha avrebbe fatto fatica ad aspettarci. Ecco perché abbiamo preso di comune accordo questa nuova decisione, con un'avventura che si può concretizzare l’anno prossimo con Petronas, un team ufficiale. Come visto l’anno scorso, poi, la squadra non è male. Quartararo e Morbidelli hanno fatto una grande stagione