di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 08:44 | aggiornato 30/01/2020 08:49

Chissà cosa avrà pensato Ronaldo, il Fenomeno, quando avrà visto il suo ultimo acquisto al Valladolid, Hatem Ben Arfa, evitare di esibirsi nei consueti palleggi di presentazione al completo per evitare di rovinarsi il look.

Già, perché il brasiliano questi problemi non ne ha mai avuti, a parte quell'inguardabile mezzaluna in testa esibita ai Mondiali 2002 non hai mai dedicato troppo tempo alla cura dei capelli, optando più che altro per la rasatura a zero o giù di lì.

Diverso il discorso per il franco-tunisino, che nel corso della sua presentazione ufficiale con il Real Valladolid ha ben visto di evitare palleggi di testa proprio per evitare di scombinare la capigliatura laccata, che dopo avrebbe dovuto esibire per le foto di rito. Insomma, per le immagini celebrative al fianco del Fenomeno, anche Ben Arfa ci teneva a essere al top della condizione. Pure dal punto di vista estetico.