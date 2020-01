Milan-Verona: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Scaligeri ospiti dei rossoneri domenica a San Siro.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 19:53 | aggiornato 30/01/2020 19:58

Milan-Verona è la gara in programma domenica 2 febbraio alle 15 a San Siro e valida per la 22ª giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 1-0 ottenuta in casa del Brescia, mentre gli scaligeri hanno superato 3-0 il Lecce nell'ultimo turno.

Milan-Verona: probabili formazioni

Pioli dovrebbe cambiare solo Calabria in luogo di Conti sull'out di destra e Krunic al posto di Bennacer a centrocampo. Per il resto tutto confermato, anche se Rebic insidia Leao.

Juric ha a disposizione Zaccagni e Borini, che entra in ballottaggio con Verre per un posto da trequartista. Di Carmine si gioca una maglia con Pazzini e Stepinski in attacco.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowcz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Pessina; Verre, Di Carmine. Allenatore: Juric.

Dove vedere Milan-Verona in TV e streaming

Milan-Verona è trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Sky Sport 252. Per vedere il match in streaming basta collegarsi a Sky Go oppure, in alternativa, acquistare un ticket su NOW TV.