In conferenza stampa l'allenatore ha provato a ridimensionare tutto: "Solo fervore del momento, ogni tanto capita".

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 14:05 | aggiornato 30/01/2020 14:10

Alta tensione, come forse non c'è mai stata nel corso del suo mandato sulla panchina del Manchester United. Anche un tipo sempre molto moderato come Ole Gunnar Solksjaer comincia a manifestare qualche segnale di impazienza, come accaduto al 56' della partita di ritorno delle semifinali di Carabao Cup fra Manchester City e Red Devils.

Dopo un passaggio sbagliato per un eccesso di leggerezza, il manager norvegese ha urlato a Jesse Lingard mentre le telecamere lo stavano riprendendo:

Se lo fai un'altra volta ti sbatto fuori, ca**o!

Manchester United, Solskjaer litiga in campo con Lingard

Al termine dell'incontro vinto 1-0 dal Manchester United (ma all'andata era finita 3-1 per i Citizens) Solskjaer ha raccontato cosa sia successo in quel momento di tensione: