Leicester, Maddison dopo l'Aston Villa: "Come fa a non essere rigore?"

James Maddison non ci sta. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa nella semifinale di ritorno di Coppa di Lega (1-1 all'andata al King Power Stadium), il centrocampista delle Foxes (29 presenze, 9 gol e 3 assist in stagione) protesta per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro Mike Dean.

Il classe 1996 ha postato un video sui suoi profilo social in cui si vede chiaramente Nakamba respingere col braccio un suo tiro all'interno dell'area di rigore. Inspiegabilmente però il penalty non è stato concesso né dal direttore di gara né dal VAR.

Il match, che al momento del tocco di braccio di Nakamba era sull'1-1, è stato deciso al 93' da Trezeguet che ha così regalato ai Villans la finale di Coppa di Lega da disputare contro il Manchester City.

Fair play to Aston Villa for getting to the final and not making any excuses but how a premier league referee watching this from multiple angles several times comes to the conclusion that this isn’t a penalty baffles me. pic.twitter.com/yU7uwVuLTc