Lazio-SPAL: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Biancocelesti che ospitano i ferraresi per la 22ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 19:39 | aggiornato 30/01/2020 19:44

Lazio-SPAL è la gara valida per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica 2 febbraio alle 15 all'Olimpico. La squadra di Inzaghi arriva dal pareggio per 1-1 nel derby contro la Roma, mentre la squadra di Semplici ha perso 3-1 in casa contro il Bologna.

Lazio-SPAL: probabili formazioni

Si ferma di nuovo Correa, che ha lamentato qualche fastidio nel derby. Torna Caicedo dal primo minuto insieme a Immobile, mentre in difesa si rinnova il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe.

Squalificati Valoti e Petagna, Semplici dovrebbe schierare Paloschi con Di Francesco. A centrocampo invece ci sarà Murgia con Dabo e Missiroli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Di Francesco, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Dove vedere Lazio-SPAL in TV e streaming

Lazio-SPAL è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming basta collegarsi a Sky Go oppure, in alternativa, a NOW TV.