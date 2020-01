Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Bianconeri e viola giocano il lunch match della 22ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 19:26 | aggiornato 30/01/2020 19:31

Juventus-Fiorentina è il match in programma domenica 2 febbraio alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino e valida per la 22ª giornata di Serie A. I bianconeri arrivano dalla sconfitta subita a Napoli per 2-1 nell'ultimo turno, mentre la squadra di Iachini ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa.

Juventus-Fiorentina: probabili formazioni

Sarri dovrebbe poter contare su Pjanic in mezzo al campo, che appare recuperato: insieme a lui pronti Bentacur e Matuidi. Si rinnova il ballottaggio tra Ramsey e Higuain per un posto in attacco.

Iachini deve fronteggiare le assenze di Milenkovic e Caceres, squalificati. Pronti Ceccherini e Venuti per giocare insieme a Pezzella. Castrovilli tenta il recupero ma Badelj sembra ancora in vantaggio per il centrocampo. In attacco favorito Vlahovic su Cutrone per un posto con Chiesa.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Venuti, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in TV e streaming

Juventus-Fiorentina viene trasmessa in diretta TV da DAZN, essendo il lunch match della 22ª giornata. Per vedere la gara in streaming potete collegarvi al sito di DAZN o scaricare l'app per smartphone o tablet. In alternativa, potete vedere la gara sul canale 209 di Sky, ma solo se avete attivato l'offerta congiunta.