Georgina parla di Cristiano Ronaldo a Grazia

Sarà sicuramente con i fari puntati addosso, uno dei volti più attesi in vista del prossimo Festival di Sanremo. Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus nella terza serata e per raccontare le sue emozioni si è concessa a un'intervista al settimanale Grazia:

Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c'è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili. Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico.