La decisione per evitare di correre rischi di ulteriore contagio e salvaguardare salute.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 09:04 | aggiornato 30/01/2020 09:09

La Federcalcio Cinese ha annunciato il rinvio di tutte le partite della stagione 2020 "al fine di cooperare con la prevenzione e il controllo dell'epidemia dovuta al nuovo coronavirus e per proteggere la salute di tifosi, media, giocatori, allenatori, club e personale distrettuale", si legge in un comunicato.

Una decisione che potrebbe condizionare anche i prossimi scenari di calciomercato, spingendo alcuni dei calciatori top militanti nel campionato cinese verso l'Europa, previo periodo di quarantena. La situazione resta comunque molto delicata e verrà monitorata giorno dopo giorno.

Cina, stop anche ai campionati di calcio

Di certo dalla Cina non intendono sottovalutare il problema e si sta lavorando per mettere tutti nelle condizioni di salvaguardare la propria salute. Prima di questa disposizione, infatti, era già arrivata quella relativa allo stop arrivato direttamente dalla Fisi (Federazione internazionale degli sport invernali) obbligata in via precauzionale a cancellare le gare di discesa e SuperG maschile, in programma il 15 e 16 febbraio, nella località di Yanqing.

Anche lo sport, insomma, come era inevitabile finisce in quarantena e costretto a fare i conti con i rischi del contagio del nuovo virus che sta paralizzando la Cina e e mettendo nella massima allerta l'organizzazione mondiale della sanità.