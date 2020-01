Il brasiliano punito con l'aggravante "per un'espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale".

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 16:23 | aggiornato 30/01/2020 16:28

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in riferimento alle partite valide per i quarti di finale di Coppa Italia. Assegnate 2 giornate di squalifica a Lucas Leiva della Lazio "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 25° del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale".

Il calciatore della Lazio è quello ad aver ricevuto la sanzione più pesante in questo turno di Coppa Italia, mentre è stata comminata una giornata a Elseid Hysaj del Napoli, Dalbert della Fiorentina e Conti del Milan. Squalificato per un turno anche l'allenatore della Fiorentina Beppe Iachini. La Lazio, infine, è stata anche multata di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".