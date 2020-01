La nota sul sito del club conferma l'esito positivo delle operazioni in entrata.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 12:18 | aggiornato 30/01/2020 12:25

Doppio colpo di calciomercato della Roma, ufficializzati entrambi nel giro di un'ora attraverso il suo sito ufficiale in rapida successione. Prima Gonzalo Villar dall'Elche, poi Carles Perez dal Barcellona. Titolo definitivo per quanto riguarda il centrocampista, che si trasferisce in giallorosso "a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e ha già raccontato le sue prime impressioni in vista della nuova avventura:

Arrivo in un grande club e non potrei essere più felice. Per me è una bella sfida, non vedo l'ora di dimostrare le mie qualità.

Calciomercato Roma, ufficiali gli arrivi di Villar e Carles Perez

A seguire è arrivato il momento dell'annuncio dell'altro colpo, Carles Perez, che arriva dal Barcellona a titolo temporaneo "a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro". Secondo l'accordo, riportato sul sito ufficiale del club giallorosso - è previsto l'obbligo di "acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Grande soddisfazione per il Ceo Guido Fienga, che ha commentato l'arrivo dei due giocatori in questa sessione di calciomercato: