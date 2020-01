L'argentino era a un passo dal trasferimento in una squadra della Chinese Super League, ma il corona virus ha fatto saltare l'operazione.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 10:30 | aggiornato 30/01/2020 10:35

Era tutto fatto per il trasferimento di Javier Pastore in Cina, ma il coronavirus ha fatto saltare l'operazione. Lo racconta Il Messaggero, che spiega come la Roma avesse praticamente ceduto l'argentino a una squadra della Chinese Super League, con il giocatore già pronto a imbarcarsi su un aereo diretto in oriente. Era stato superato anche lo scoglio Salary Cap, visto che sarebbe stato uno sponsor a coprire l'ingaggio del giocatore. Ma lo stopo improvviso è arrivato a causa dell'epidemia coronavirus che ha costretto la Federazione Calcistica Cinese a rinviare tutte le competizioni di questo 2020, compreso ovviamente l’inizio della Chinese Super League in programma il 22 febbraio. Questa non è l'unica operazione di calciomercato influenzata dal coronovirus. Sono infatti diversi i giocatori che si stanno muovendo per lasciare il campionato cinese e tornare in Europa.