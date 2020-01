La proposta rossonera è 1,5 milioni per il prestito e riscatto fissato a 6,5 in caso di raggiungimento di 8 presenze.

30/01/2020

Il calciomercato del Milan non è ancora finito, i rossoneri sono attivissimi sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda i possibili nuovi acquisti, il nome in cima alla lista è quello dell’esterno sinistro Matias Viña del Nacional Montevideo.

Su di lui c'è anche il Palmeiras, ma il Milan sta facendo sul serio e nella notte ha provato offrire 1,5 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 6,5 nel caso in cui il ragazzo dovesse collezionare 8 presenze da qui al termine della stagione.

Calciomercato Milan, offerta per Matias Viña

Il 22enne uruguaiano (dotato di passaporto comunitario) piace molto a Milanello, Paolo Maldini lo vedrebbe bene come alternativa a Theo Hernandez, per ricoprire il buco in organico precedentemente occupato dallo svizzero Ricardo Rodriguez, ora vicinissimo al trasferimento agli olandesi del PSV Eindhoven in questa sessione di calciomercato.

I rossoneri hanno formalizzato l'offerta al Nacional Montevideo, migliorando leggermente la prima proposta presentata nei giorni scorsi. C'è ottimismo, l'operazione si può chiudere. Occorre però un'accelerata, altrimenti il rischio è di non riuscire a concludere in tempo tutte le pratiche burocratiche per un trasferimento internazionale entro il gong di fine calciomercato fissato per il 31 gennaio alle ore 20.