I biancocelesti cedono il centrocampista kosovaro al Fortuna Düsseldorf in prestito con diritto di riscatto. Si avvicina l'attaccante francese del Chelsea.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 11:04 | aggiornato 30/01/2020 11:04

La Lazio è una delle squadre che si è mossa meno in sede di calciomercato, ma in queste ultime ore il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare potrebbe portare a termine alcune operazioni in entrata e in uscita. Una l'ha già definita e riguarda Valon Berisha, centrocampista kosovaro che è stato ceduto in Bundesliga al Fortuna Dusseldorf in prestito fino alla conclusione della stagione con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La sua cessione segue quella di qualche settimana di Riza Durmisi, trasferitosi con la stessa formula in Ligue 1 al Nizza.

Per due giocatori che salutano, ce ne potrebbe essere uno che arriva. Si tratta di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea cercato da numerosi club (Inter compresa) in questa sessione di mercato. Come riportato da Sky Sport, la Lazio avrebbbe già trovato un'intesa con i Blues, che prima però vorrebbe chiudere col Napoli per Dries Mertens. Insomma, si tratta di un gioco a incastro che potrebbe non concludersi in tempo per la fine del mercato.