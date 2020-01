In questo campionato col Genoa, Pandev ha messo insieme 18 presenze e 5 gol. Numeri niente male per un giocatore esperto che ha ancora molto da dire al calcio e potrebbe fare proprio al caso di Antonio Conte.

Una scelta, questa dell'Inter di puntare sul macedone classe 1983, dettata dall'emergenza nel reparto avanzato, con Lautaro Martinez squalificato e Alexis Sanchez ancora non al meglio dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per tre mesi.

Il mercato dell'Inter potrebbe riservare ancora un'altra persona. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri stanno infatti lavorando per il ritorno di Goran Pandev che ha già giocato con il club milanese dal gennaio 2010 all'estate del 2011 collezionando 68 presenze e 8 gol e vincendo lo storico Triplete agli ordini di José Mourinho.

