Dopo le difficoltà incontrate per Rodrigo, i catalani hanno virato sul serbo.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 11:32 | aggiornato 30/01/2020 11:37

Il Valencia non sembra voler mollare Rodrigo in questa sessione di calciomercato, così il Barcellona sta cercando altrove l'attaccante da regalare a Quique Setien per sopperire all'infortunio di Luis Suarez e allungare le opzioni a sua disposizione. L'obiettivo numero uno adesso è diventato Dusan Tadic, classe 1988 dell'Ajax.

I contatti tra i club sono in corso, l'ala sinistra potrebbe trasferirsi in Catalogna da un momento all'altro e il suo agente è pronto a volare in Spagna non appena dovessero arrivare comunicazioni positive.

Il serbo è il profilo scelto dall'allenatore per rinforzare il reparto offensivo e portare a Barcellona in questa sessione di calciomercato un calciatore dal sicuro affidamento. Con i suoi 31 anni compiuti lo scorso 20 novembre, Dusan Tadic ha dalla sua l'esperienza necessaria per adattarsi subito al calcio spagnolo, dando al club blaugrana la possibilità di tamponare l'emergenza in attacco e lasciare il vero colpo alla prossima estate.