I Toffees avrebbero rifiutato una maxi offerta di 100 milioni di euro fatta dai blaugrana per il talento brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 30/01/2020 11:03 | aggiornato 30/01/2020 15:08

Il Barcellona sta cercando un attaccante in queste ultimissime ore di calciomercato per sopperire all'assenza per infortunio di Luis Suarez (l'uruguaiano tornerà tra più di tre mesi dopo l'operazione al menisco). Come riportato da diversi tabloid inglesi, i blaugrana avrebbero fatto una maxi offerta per Richarlison de Andrade, attaccante brasiliano dell'Everton classe 1997.

I blaugrana si sarebbero spinti fino a 100 milioni di euro pur di avere subito il classe 1997 che in stagione ha messo insieme 10 gol e 4 assist in 27 presenze. I Toffees di Carlo Ancelotti avrebbero però immediatamente rispedito l'offerta al mittente dal momento che alla chiusura del mercato mancano appena 48 ore e trovare un sostituto all'altezza in così poco tempo sarebbbe praticamente impossibile.