C'è chi la cessione di Alessandro Florenzi al Valencia proprio non riesce a capirla. È l'ex direttore sportivo della Roma, attuale coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini, che a Sky Sport ha dichiarato:

Quando si perdono giocatori così è come se di Roma restasse solo la periferia, senza nulla togliere alla periferia. Questi giocatori sono il cuore pulsante di Roma, come il Colosseo, i Fori Imperiali... Il resto è periferia. Sperando che questa periferia diventi qualificata con il tempo. Pellegrini prossimo capitano? Sì, è una cosa fisiologica, visto che si tratta di un ragazzo uscito dalla Primavera e poi tornato a Roma. Ma il problema della Roma non è avere un capitano romanista e romano, ma un grande capitano, come per tutte le squadre. I grandi capitani sono rari