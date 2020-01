Paulo Coelho: "Stavo scrivendo un libro con Kobe Bryant..."

Kobe Bryant stava scrivendo un libro con Paulo Coelho. Lo ha rivelato lo stesso scrittore brasiliano dopo la tragica morte della leggenda dei Lakers.

Sarebbe stato un libro - riporta Sky Sport - scritto per ispirare i ragazzi a superare le difficoltà attraverso lo sport. Coelho ha pubblicato anche una chat con Kobe in cui si vede lo statunitense che gli scrive: "Scriviamo questo libro insieme". "Quando vuoi", la risposta dello scrittore.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw