Norberto Alonso: "De Rossi un nonno, temevo gli venisse un infarto..."

Le parole della leggenda del River Plate sull'ex centrocampista degli Xeneizes.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 11:18 | aggiornato 29/01/2020 18:23

La leggenda del River Plate, Norberto Alonso (ha collezionato 374 presenze e 149 gol), ha parlato a Fox Sports Radio di Daniele De Rossi, che ha appena lasciato il Boca Juniors per tornare in Italia e stare vicino alla famiglia. Alonso non ha usato parole al miele per l'italiano, tutt'altro:

Ogni volta che De Rossi entrava in campo avevo paura che avesse un attacco di cuore, che gli venisse un infarto. Non mi ha per nulla sorpreso il fatto che se ne sia andato così presto

Secondo Alonso, De Rossi non se n'è andato per stare vicino alla famiglia: