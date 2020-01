La Yamaha ha ufficializzato l'ingaggio di Lorenzo come tester. E intanto lo spagnolo, che si potrebbe rivedere in pista già nei test di Sepang, ha fatto visita all'Inter.

di Redazione Fox Sports - 29/01/2020 17:43 | aggiornato 29/01/2020 17:48

Annunciato l'arrivo di Fabio Quartararo nel team factory Yamaha a partire dal 2021 (farà coppia con Maverick Viñales prendendo il posto di Valentino Rossi), la casa di Iwata non si ferma e ufficializza l'ingaggio di Jorge Lorenzo come tester per il 2020.

Lo spagnolo classe 1987, che ha dato l'addio alla MotoGP lo scorso novembre, potrebbe scendere in pista al fianco dei collaudatori Nakasuga e Nozane già in Malesia per i test in programma a inizio febbraio.

E intanto il maiorchino ha fatto visita all'Inter rendendo pubblico il suo incontro con il presidente nerazzurro Stevan Zhang con una serie di foto postate sui social:

Grazie Inter per l'ospitalità - ha scritto Lorenzi - e per avermi mostrato la vostra storia. Ci vediamo stasera allo stadio!