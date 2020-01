Fabio affiancherà per due stagioni Maverick Vinales, nel bienno 2021 - 2022. Il posto di Valentino salta e dal numero 46 si attendono ora notizie sul suo futuro agonistico.

di Mirko Colombi - 29/01/2020 15:15 | aggiornato 29/01/2020 15:20

Dopo la news di Vinales in Yamaha sino al 2022, la MotoGP lancia anche Quartararo nello stesso team di Maverick. Dal 2021, precisiamo. Adesso Fabio è ancora con Petronas, formazione "satellite" di Iwata, ma tra un anno andrà nella squadra factory, affiancando il catalano numero 12. Con questa mossa, Valentino Rossi salta. Anche se il numero 46 non ha ancora svelato i suoi piani futuri, la matematica non è una opinione. Nella struttura più legata al marchio giapponese, non ci sarà posto per The Doctor.

Già nel 2019, i vertici dei tre diapason erano molto interessati al francese, detto anche "El Diablo" che, in effetti, ha fatto il diavolo a quattro a molti rivali. Il Rookie Of The Year della Top Class era il pezzo pregiato del mercato pilota ed in Yamaha hanno pensato bene di tenerselo stretto.. Scommettiamo che, se potessero, nel team ufficiale schiererebbero Quartararo già in questo 2020. Ma non possono farlo.

Rossi ha un contratto valido sino a fine stagione e vuole onorarlo. Giustamente. Dopo, che farà? Ci sono tante ipotesi, ma sono solo belle parole. Ciò che è sicuro è la seguente notizia: Rossi rischia di ritirarsi a fine anno. A meno che, Valentino non faccia cambio di sella proprio con Fabio. Questa possibilità verrebbe concretizzata anche per favorire l'ascesa in MotoGP di Luca Marini, fratello di Rossi. Dopo i fratelli Marquez, avremmo pure una seconda famiglia di campioni nello stesso box.

Quartararo in azione con la Yamaha MotoGP

MotoGP, il team Yamaha è fatto: Vinales e Quartararo insieme. Rossi si ritirerà?

Valentino, che farai l'anno prossimo? Non è presto per chiederselo: nello sport a motore le programmazioni avvengono con buon anticipo, per tutta una serie di motivi. Sponsor, sviluppo del mezzo - moto o auto - organizzazione del lavoro. Ecco perché annunciare già Vinales e Quartaro nel team Yamaha ufficiale del 2020. Chi spende soldi deve sapere come stanno le cose, cioè, a chi saranno destinati e quali risultati saranno possibili.

In effetti, la coppia Maverick - Fabio promette bene. Giovani entrambi, "calienti" in sella, vogliosi di battere Marquez. Tutto bene. Spingendo fuori Rossi, la squadra avrà una immagine rinnovata, senza tirare in ballo inutili paragoni. Rinnovata e basta. Per il resto, impossibile fare pronostici. La pista dirà se le scelte siano giuste o meno. Nel frattempo, i giornali ed i siti specializzati impazziscono.

Impazziscono, perché? Non è stato detto tutto? No, resta da scrivere il futuro di Valentino. In questo momento, saltano fuori tante illazioni. Rossi va di qua, no finisce di là. Anzi, smette. O meglio, diventa team manager. Sarebbe bello vedere il campione italiano ancora in sella, ma questo dipende da lui, dalle sue motivazioni. Se c'è un corridore che non abbia niente da dimostrare, è proprio VR46. Il paddock della MotoGP lo sa, ma attende comunque notizie.

Rossi: "Voglio essere competitivo e continuare la mia carriera come pilota MotoGP anche nel 2021"

Queste la parole di Valentino Rossi:

Per motivi dettati dal mercato dei piloti, la Yamaha mi ha chiesto all’inizio dell’anno di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l’ultima stagione, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e avevo bisogno di più tempo. Yamaha ha agito di conseguenza e ha concluso i negoziati in corso. È chiaro che dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l’arrivo del mio nuovo capo nel team, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGP anche nel 2021. Prima di farlo, devo avere risposte che solo la pista e le prime gare possono darmi. Sono contento che, se dovessi decidere di continuare, Yamaha è pronta a supportarmi sotto tutti gli aspetti, dandomi una moto di serie e un contratto di fabbrica. Nei primi test farò del mio meglio per fare un buon lavoro insieme al mio team ed essere pronto per l’inizio della stagione

Jarvis: "Supporteremo Valentino qualunque decisione prenda"

Così invece il managing director Lin Jarvis: