Non c'erano più dubbi che fosse sotto le macerie dell'elicottero, ma ora è arrivata anche la conferma del medico legale. Pochi minuti è stato identificato il corpo di Kobe Bryant, Ara Zobayan, John Altobelli e Sarah Chester, morti tragicamente in un incidente aereo a Calabasas, zona a nord-ovest di Los Angeles,

Restano da confermare i nomi delle altre cinque vittime, ma come purtroppo è noto si tratta della figlia di Kobe, Gianna Maria, della figlia di Sarah Chester, Payton, della moglie di Altobelli, Keri, di loro figlia Alyssa e di Christina Mauser, allenatrice di pallacanestro.

Intanto l'ex compagno di Kobe Bryant ai Lakers, Shaquille O'Neal, ha parlato così a TNT:

Non volevo crederci, non potevo neanche immaginare una cosa del genere. Non sentivo un dolore così grande da tempo. Se n'è andato probabilmente il miglior Laker della storia, il miglior giocatore. La gente dice: "Prenditi il tuo tempo e starai meglio", ma sarà molto dura per me