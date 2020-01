Inter, Marotta: "L'arrivo di Eriksen? Spero sia solo l'inizio..."

Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto fin qui, dobbiamo guardare a noi stessi. È difficile trovare la ricetta giusta, vogliamo migliorare il girone di ritorno. Mercato chiuso? Penso che non faremo altre operazioni, questo è un mercato fatto di opportunità, direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare il nostro livello

Eriksen è un ottimo giocatore e siamo felici di averlo. L'appeal dell'Inter è molto alto e spero che sia l'inizio dell'arrivo di una nuova generazione di campioni. Per vincere serve un mix: un allenatore forte ma anche giocatori importanti. La trattativa è stata un po' lunga perché dall'altra parte c'era un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo consapevoli che il giocatore volesse lavorare con Conte

