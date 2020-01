Al termine del match valido per i quarti di Coppa Italia vinto 2-1 contro la Fiorentina, ha parlato così a Rai Sport il tecnico dell'Inter Antonio Conte:

Per quanto creato la vittoria è meritata. Siamo contenti di aver passato il turno ed essere in semifinale, ora ce la vedremo contro un'ottima squadra come il Napoli. Vogliamo andare avanti in ogni competizione per fare esperienza e migliorare. Oggi era una partita secca, per andare avanti bisognava vincere. Dopo il Cagliari ho detto ai ragazzi che avevamo avuto tantissime occasioni ma avevamo tenuto aperto il match. Un tiro deviato poi può cambiare le sorti e si parla di un pareggio invece che una vittoria